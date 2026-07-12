وقالت هيئة "نيتشرال إنجلاند" إن مناطق جنوب إنجلترا وإقليم ميدلاندز تواجه أعلى مستويات الخطر، مع توقعات باتساع نطاق الإنذار "الاستثنائي" ليشمل جنوب شرق وشرق البلاد، فيما تُصنف معظم بقية أنحاء إنجلترا وويلز ضمن مستوى خطر "مرتفع جدا".

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن الطقس الحار والجاف سيستمر خلال الأسبوع المقبل، ما يزيد من احتمالات اندلاع حرائق الغابات.

وقال ديف سوالو، نائب مسؤول ملف حرائق الغابات في المجلس الوطني لرؤساء أجهزة الإطفاء، إن الظروف الحالية "تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع الحرائق"، مشيرا إلى أن معظمها يبدأ بسبب تصرفات بشرية، مثل ترك مواقد الشواء أو رمي أعقاب السجائر أو الزجاجات تحت أشعة الشمس.

ودعا المسؤول البريطاني المواطنين إلى توخي الحذر والاستمتاع بالعطلة الصيفية بمسؤولية، مؤكدا أن إجراءات بسيطة يمكن أن تمنع كوارث وحرائق وخسائر في الأرواح.



