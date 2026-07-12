وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن قواتها بدأت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ مزيد من الضربات بهدف مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وأضافت أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف "محاسبة القوات الإيرانية" على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.

وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات غربي مدينة بندر عباس، إلى جانب انفجارات قرب سيريك وفي جزيرة قشم ومدينة جاسك.

ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف أو حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات.

وتأتي الجولة الجديدة في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية وردت عليها الولايات المتحدة بموجات متتالية من الضربات داخل إيران.