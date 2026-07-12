وقال رئيس الوزراء، في تصريح من موقع الحادث، إن فرق الإنقاذ انتشلت 27 جثة، بينما نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن أسباب الحريق لا تزال قيد التحقيق.

وأفاد رجال الإنقاذ بأن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل في حانة بمنطقة لاد براو شمال العاصمة، واستغرق رجال الإطفاء نحو نصف ساعة للسيطرة عليه.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث ألسنة لهب كثيفة ودخانا أسود يتصاعد من المبنى، فيما حاول عشرات الأشخاص الفرار من المكان.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية "تاي بي بي إس وورلد" أن عدد الضحايا قد يكون أعلى، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينما لم تؤكد السلطات هذه الحصيلة حتى الآن.

وتعيد الكارثة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدتها تايلاند، كان أبرزها حريق حانة في شرق البلاد عام 2022 أسفر عن مقتل 14 شخصا