ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن "الجيش الأميركي نفذ، قبل ساعة، عدة ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، بالإضافة إلى زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في موقعين حول مضيق هرمز".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية، ولم يتم تسجيل إصابات.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية، نقلا عن محافظ قشم حسين أمير تيموري، بأن ما بين 10 و11 قذيفة أصابت جزيرة قشم منذ مساء الأحد.

وأضاف تيموري، في مقابلة مع وكالة (إرنا)، أن جميع الأهداف كانت عسكرية، ولم تسفر هذه الهجمات عن أي إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه شن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي شن جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وذكرت "سنتكوم" في بيان: "بات أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات".

وأكدت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها أصابت نحو 140 هدفا في هذه الضربات، وهو عدد أكبر بكثير من الجولتين الماضيتين، واستهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة ومعدات الاتصالات ومواقع أخرى.

وأضافت أن الهجمات "تقوض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

ويأتي تبادل إطلاق النار الجديد في الخليج العربي بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق المؤقت في الحرب الإيرانية قد "انتهى".

ونشر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "لقد اتخذت إيران خيارا سيئا. والآن تدفع الثمن".