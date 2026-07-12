وقال الرئيس الأميركي في تصريح عبر الهاتف لشبكة سي إن إن "وجهنا إليهم ضربة قوية للغاية الليلة الماضية".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت.

وتابع: "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللا ما".

وأعلنت الولايات المتحدة أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، وأن الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة فيه، رغم إعلان إيران إغلاق الممر المائي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان، والمضايقات، والتهديدات، والإعلانات التعسفية غير المبررة الصادرة عن إيران"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت سنتكوم أن "إيران لا تسيطر على المضيق".

وشنت القوات الأميركية هجمات جوية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع، ما دفع طهران إلى شن هجمات انتقامية على 4 دول عربية.