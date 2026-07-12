وأوضحت القيادة الوسطى (سنتكوم) في بيان أنه: "لا تزال مسارات العبور الحر عبر مضيق هرمز مفتوحة".

وشددت على أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني.

وأضاف البيان: "لا تسيطر إيران على الممر المائي الدولي الذي تستخدمه السفن التجارية لنقل البضائع والطاقة عالميًا".

ولفتت إلى أن "القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والتصريحات التعسفية. إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة فيه مستمرة".

وأشارت إلى أن القوات الأميركية سهلت عبور أكثر من 800 سفينة، وأكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، فيما عبرت أكثر من 140 سفينة المضيق خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه شن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي ⁠شن جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن ‌هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌حاويات ‌ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وذكرت "سنتكوم" في بيان: "بات أحد أفراد الطاقم المدنيين ⁠في ‌عداد المفقودين، والسفينة ⁠غير قادرة على ⁠مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع ⁠على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات".

وأكدت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها أصابت نحو 140 هدفا في هذه الضربات، وهو عدد أكبر بكثير من الجولتين الماضيتين، واستهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة ومعدات الاتصالات ومواقع أخرى.

وأضافت أن الهجمات "تقوض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

ويأتي تبادل إطلاق النار الجديد في الخليج العربي بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق المؤقت في الحرب الإيرانية قد "انتهى".

ونشر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لقد اتخذت إيران خيارا سيئا. والآن تدفع الثمن".