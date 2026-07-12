وذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية أن دهقان قُتل خلال الضربات الأميركية التي طالت أهدافًا عسكرية في جنوب إيران، مشيرة إلى أنه كان يخدم ضمن وحدات الدفاع الجوي التابعة للبحرية الإيرانية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تأكيد السلطات الإيرانية مقتل 8 من منتسبي الجيش الإيراني في هجمات أميركية استهدفت مواقع في مدينتي بندر عباس وبوشهر.

وأفادت وكالة "إيرنا"، نقلًا عن الجيش الإيراني، بأن القتلى ينتمون إلى القوات الجوية والبحرية، وسقطوا أثناء التصدي للهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية في جنوب البلاد.

وأكد الجيش الإيراني أنه سيواصل التصدي لما وصفه بـ"الاعتداءات"، متعهدًا بالرد على الهجمات الأميركية، ومشددًا على أن دماء القتلى "لن تذهب هدرًا".