وأضافت القيادة المركزية أن الأهداف شملت مواقع ‌صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومواقع تابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ‌ومواقع مراقبة ‌ساحلية.

وقال الجيش في بيان إنه خلال الغارات على مدار الليالي الثلاث الماضية، أصابت القوات الأميركية أكثر من 300 ‌هدف.

وأعلنت القيادة المركزية أن ‌غارات ⁠السبت جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضافت "تستمر حركة السفن التجارية ⁠عبر ‌هذا الممر البحري الدولي الحيوي".

وجاءت الغارات ⁠الأميركية بعد ساعات من إعلان إيران ⁠إغلاق المضيق إثر إطلاق النار بشكل تحذيري على ​سفينة سلكت مسارا ⁠غير مصرح ​به.

وحذرت إيران من أن أي رد فعل على هذه الواقعة ​سيُقابل "برد حازم".

وحددت القيادة المركزية الأميركية هوية السفينة باسم (إم في في.جي.إف.إس غالاكسي)، وهي سفينة حاويات ترفع علم قبرص، مشيرة إلى أنها تعرضت ​لأضرار ‌جسيمة في غرفة المحركات وأن أحد أفراد ​طاقمها المدنيين في عداد المفقودين.