وقال هيغسيث في منشور على حسابه في "إكس" إن إيران "اتخذت خيارا سيئا وهي الآن تدفع الثمن".

وأفاد الجيش الأميركي بأنه شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، ⁠بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز اليوم الأحد.

وأدت سلسلة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى وقف القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات.

وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بالغ الأهمية بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به.

من جانبها، ذكرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن السفينة (إم في جي.إف.إس)، وهي سفينة حاويات ترفع علم قبرص، تعرضت لأضرار جسيمة في غرفة المحركات وأن مدنيا من أفراد الطاقم ‌صار مفقودا.

وكان مسؤولون أميركيون كبار قد قالوا إن ⁠الولايات المتحدة تطالب بأن تعلن إيران أنها ستوقف هجماتها على السفن في المضيق وأن جميع الممرات ستكون مفتوحة دون رسوم عبور للممر المائي.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وكتب عراقجي على إكس يوم الجمعة "لا يمكن أن يتحقق الالتزام سوى بشكل متبادل".

وألغت واشنطن يوم الثلاثاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الخام الإيراني عقب تعرض ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لإطلاق نار الأسبوع الماضي، ⁠ما دفع الولايات المتحدة إلى استهداف مواقع إيرانية، بينما ‌ردت إيران بشن ضربات على مواقع عسكرية أميركية في دول بمنطقة الخليج.

ورغم أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على السفن، فإن محللين يرون أنها تلجأ إلى ⁠مثل هذه التحركات لتعزيز وضعها في التفاوض.

ونقلت "رويترز" عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله إن إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان اتفقت على التفاوض في اتصال حاول الوسطاء ⁠الترتيب لإتمامه السبت، في الوقت الذي كان فيه عراقجي في سلطنة عُمان التي تحاول التوسط لإنهاء الحرب.

والتقى عراقجي ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في السلطنة لتبادل الآراء حول الآليات المناسبة لمرور السفن بأمان عبر ⁠مضيق هرمز، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية في وقت لاحق إن المفاوضين العُمانيين والإيرانيين سيواصلون المحادثات "على المستويين الفني والسياسي".

وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" السبت فإن عُمان قدمت مسودة اقتراح بشأن مضيق هرمز، تتضمن حرية الملاحة عبر الممر الجنوبي في المياه الإقليمية العُمانية.

وأشارت الشبكة إلى أن الخطة تنص على أن تحصل السفن العابرة للممر الشمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من إيران لكن بدون فرض رسوم.

وكان الرئيس ترامب قد قال الجمعة إنه ‌أمر الجيش الأميركي بالاستعداد لإطلاق آلاف الصواريخ على إيران إذا حاولت طهران اغتياله.

وجاء تصريح ترامب بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أميركية أخرى قبل أيام بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية لواشنطن تفيد بأن إيران قد وضعت مؤخرا خطة لاغتيال ترامب.