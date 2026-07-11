وذكر ‌زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات في الجهود ‌الدبلوماسية الأوكرانية. ‌نحن ⁠بحاجة إلى مستوى جديد من التعاون مع شركائنا ⁠لضمان ‌تنفيذ الاتفاقات المتعلقة ⁠بتوريد الأسلحة".

وأضاف: "يجب تنفيذ الاتفاقات التي ⁠توصل إليها قادة الدول ⁠بسرعة أكبر وبالكامل"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن ترخيص لإنتاج أنظمة الدفاع ‌الجوي (باتريوت).

وأشار ‌زيلينسكي إلى أنه يعتزم معاقبة المسؤولين عن إنشاء مستودعات ذخيرة في بلدة خارج كييف، والتي دُمرت في هجوم صاروخي روسي.

وأكد أنه كان قد تم حظر إنشاء مستودعات في بلدة فيشنيف بشكل صريح "لكن جميع هذه التعليمات تم تجاهلها".

ولفت إلى وجود العديد من المواقع في أوكرانيا التي يمكن إقامة مستودعات الذخيرة فيها على مسافة آمنة من المباني السكنية.

ووفق زيلينسكي فإن تحقيقات بدأت ضد رؤساء شركتين مملوكتين للدولة، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين آخرين.

وشنت روسيا هجوما جويا واسعا في الساعات الأولى من يوم 6 يوليو، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة وصواريخ كروز لقصف أوكرانيا.

واستهدفت الضربات كييف وبلدة فيشنيف الواقعة غرب العاصمة.

وقُتل تسعة أشخاص وأُصيب العشرات في الهجمات على فيشنيف، وفقا للسلطات المحلية.

وأجلت قوات الأمن مئات الأشخاص من البلدة بسبب انفجارات ثانوية، ما يشير إلى أن الهجوم استهدف مستودع ذخيرة، علما أن رجال الإطفاء استغرقوا عدة أيام لإخماد النيران.