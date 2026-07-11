ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية الإيرانية للأنباء، عن وزارة الصحة الإيرانية قولها إن الغارات الجوية الأميركية على 6 مدن ايرانية في 8و9 يوليو الحالي أدت إلى "مقتل 17 شخصا وإصابة 115 خرين".

ووفقًا لما صرّحت به إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة، فقد أُجريت حتى اليوم 14 عملية جراحية، وتماثل 102 شخص للشفاء وغادروا المستشفى، بينما "قتل للأسف 17 من المواطنين، كانت من بينهم سيدة واحدة".

كانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات على إيران يومي الأربعاء والخميس الماضيين ردا على استهداف طهران ناقلات نفط في مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفا: "بالنسبة لي، أعتقد أنه انتهى. إن التعامل معهم ليس سوى مضيعة للوقت".

غير أنه قال إن ممثلي الولايات المتحدة يمكنهم مواصلة المفاوضات، لكنه شكك في نتائجها.