وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليغرام، أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 يونيو وسويا أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية.

وأشار رودريغيز إلى أن الآلاف غيرهم أدرجوا أيضا في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7.5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7.2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.

وعلى الرغم من أن فرق الإنقاذ أوقفت عمليات البحث عن ناجين، إلا أن أشخاصا يواصلون البحث بأنفسهم بين الأنقاض عن جثامين أحبائهم، آملين في منحهم دفنا لائقا.

وتسببت هزة أرضية بقوة ثلاث درجات في وسط كراكاس الجمعة، بحالة من الذعر دفعت بالبعض إلى إخلاء المباني.

وأصدرت الأمم المتحدة الأربعاء نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.

ودعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج لاستخدامها في عملية التعافي.

والأربعاء صرحت رودريغيز بأنها طلبت من الملك تشارلز الثالث الإفراج عن نحو 30 طنا من الذهب الفنزويلي المجمّد بموجب العقوبات البريطانية.