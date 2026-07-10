وأضاف المسؤول أن "موقف الولايات المتحدة ظل ثابتا ومفاده أنه إذا أطلقت إيران النار فإن واشنطن سترد بالمثل".

وذكر ⁠مسؤولون أميركيون كبار أن الولايات المتحدة تطالب بأن ‌تصدر إيران بيانا علنيا ‌يؤكد ‌وقف الهجمات على السفن في مضيق ‌هرمز، ‌وفتح ⁠جميع المسارات أمام ⁠الشحن ‌بدون رسوم.

وأشار ⁠المسؤولون في تصريحات ⁠لمجموعة محدودة ⁠من الصحفيين في اتصال إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال ‌الأيام الماضية، حسبما ذكرت "رويترز".

وأوضح المسؤولون أن إيران "أبلغتنا بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن كانت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها".

وأكد المسؤولون أن لدى واشنطن "خيارات عسكرية لضمان بقاء المواقع النووية الإيرانية غير قابلة للوصول أو إعادة التشغيل".

ووفق المسؤولين فإنه "إذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف النووي فلن يكون هناك اتفاق مع إيران".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدّد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ أبريل في الحرب في الشرق الأوسط، بات منتهيا.

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، قتل خلاله مسؤولون كبار يتقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وردّت إيران في الحرب بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ودول خليجية، وأغلقت عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة.