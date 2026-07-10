وأضاف ⁠زيلينسكي ‌في خطابه المسائي ⁠الموجه إلى الأمة "ينبغي ⁠أن تركز هذه القيادة ⁠كل مواردها المتاحة لتقليص قدرة روسيا على الحرب بشكل أكبر".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجمعة إن أوكرانيا قصفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود ⁠داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر آزوف، في مؤشر على أن كييف لا تعتزم تخفيف حملتها الرامية إلى استهداف قطاع الطاقة الروسي.

وأضافت الهيئة في منشور عبر تيليغرام أن مصفاة ‌إيلسكي للنفط في منطقة كراسنودار، وهي من أكبر المصافي في جنوب روسيا، ‌اندلع فيها حريق، ‌كما تعرض مجمع أوست لوغا لتكرير النفط في منطقة لينينغراد للقصف.

وذكرت الهيئة في بيان أن محطة ومستودعا ‌للنفط في منطقة روستوف تعرضا ‌أيضا لضربات ⁠أسفرت عن انفجارات واندلاع حرائق.

وبعد الحملة الأوكرانية واسعة النطاق التي استمرت لأشهر واستهدفت منشآت النفط الروسية الرئيسية وشبكات ⁠الإمداد المرتبطة ‌بها، اضطرت موسكو إلى حظر صادرات السولار لضمان ⁠تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأفاد مصدران في قطاع ⁠الطاقة وحسابات أجرتها رويترز بتراجع إنتاج البنزين في روسيا إلى ما يعادل نحو 65 ⁠بالمئة فقط من مستواه المعتاد نتيجة تلك الهجمات.

وحسبما قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني فإن بلاده استهدفت أيضا 10 ناقلات في بحر آزوف، ضمن هجمات ألحقت أضرارا بنحو 50 سفينة لنقل الوقود هذا الأسبوع، إذ تسعى كييف إلى تقليص ‌إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014.