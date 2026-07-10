وأضافت الوكالة أنه بعد دقائق من الساعة 17:00، تصاعد عمود كثيف من الدخان في أحد أحياء بل دختر، ما لفت الأنظار إلى موقع اندلاع الحريق الواسع.

وأوضحت أن الحريق، وبسبب شدته منذ اللحظات الأولى، أدى إلى صعوبة عمليات السيطرة عليه، فيما وضعت فرق الطوارئ والإطفاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقا لتسنيم، وقع الحريق في نطاق مصفاة صغيرة للنفط، وبسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال، كانت الأولوية الأولى للفرق الميدانية هي منع انتشار النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى أجزاء أخرى من المنشأة.

وأشارت إلى أنه، رغم إرسال فرق الإنقاذ، وآليات الإطفاء، والمعدات الثقيلة والخفيفة، وتجهيزات مكافحة الحريق إلى الموقع في أسرع وقت ممكن، فإن الحجم الكبير للنيران حال خلال الساعات الأولى دون اقتراب الفرق التشغيلية من مركز الحريق.

وأكدت الوكالة أن فرق الإطفاء والفرق المختصة لا تزال متواجدة في موقع الحادث، إلا أن شدة النيران واتساع رقعتها لا يسمحان بالاقتراب من البؤرة الرئيسية للحريق، فيما تتواصل عمليات الإخماد مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.