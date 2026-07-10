وقالت قيادة عمليات منطقة كراسنودار عبر "تلغرام": "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي إثر سقوط حطام مسيّرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.

وأفاد يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف جنوبي روسيا، أن حريقا اندلع في منشأتين لتخزين المحروقات في أزوف إثر ضربات جوية.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية، في وقت تواجه البلاد صعوبات في إمدادات الوقود، لا سيما في شبه جزيرة القرم المجاورة.

وفي سياق متصل، دمرت القوات الروسية بين مساء الخميس وصباح الجمعة 376 طائرة مسيّرة أوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وتواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في فبراير 2022.

في المقابل، يشن الجيش الأوكراني بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا، مستهدفا في المقام الأول البنية التحتية للطاقة التي تتيح لموسكو تمويل الحرب.

ولا تحقق المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، تقدما يذكر.