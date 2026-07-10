وقالت الوزارة إن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، بعد إحباط المخطط واعتقال جميع أفراده.

ووجهت إلى المتهمين تهمتا التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراض اتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأميركية.

وبحسب وزارة العدل، شملت قائمة الأهداف ترامب وفانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ماسك، إلى جانب مسؤولين أميركيين وشخصيات أخرى وصفت بأنها "ذات أهمية كبيرة".

وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن الخطة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض، بهدف دفع الحاضرين نحو مخرج محدد، حيث كان قناصون يعتزمون إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار.

وكان ترامب قد حضر الفعالية، التي أقيمت بالتزامن مع عيد ميلاده الثمانين والذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، إلى جانب مشرعين جمهوريين ومسؤولين في الإدارة ومتبرعين، بينما لم يحضر نتنياهو الحدث.

وقالت السلطات إن المتهمين تواصلوا عبر مجموعات دردشة ومنتديات إلكترونية على تطبيقات "سيغنال" و"ديسكورد" و"تيك توك" و"إنستغرام"، في إطار الإعداد للمخطط.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي" قد أعلن الشهر الماضي إحباط الهجوم قبل تنفيذه، فيما أكدت وزارة العدل أن جميع المتهمين باتوا رهن الاحتجاز.