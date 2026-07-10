ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة كانت ترصد "تدفقا مستمرا" من المعلومات الاستخباراتية بشأن مخططات محتملة لاستهداف ترامب، إلا أن التحذير الإسرائيلي الأخير تضمن معلومات جديدة تتعلق بمخطط محدد.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تناولت مخططا "جديدا" لاستهداف الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، إن الإيرانيين "يريدون القضاء على الزعيم الأميركي"، مضيفا أنه رأى معلومات تشير إلى إدراج اسمه على قوائم استهداف.

وتزامنت التقارير مع تكهنات بشأن إجراءات أمنية استثنائية رافقت رحلة ترامب من تركيا، بعدما غادر على متن طائرة رئاسية قديمة، قبل أن ينتقل في بريطانيا إلى الطائرة الرئاسية الجديدة لإكمال رحلته إلى واشنطن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تبديل الطائرتين تم بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي "كإجراء احترازي أمني"، وسط تساؤلات بشأن ارتباط الخطوة بالتهديدات المحتملة ضد الرئيس الأميركي.