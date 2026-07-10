وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، بأن القرارات جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم عقد الخميس.

وأكد كيم خلال الاجتماع أن أمن كوريا الشمالية و"السلام الحقيقي" لا يمكن تحقيقهما إلا عبر بناء جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات.

وبحسب الوكالة، أقر الاجتماع خططا لتحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، وتوسيع القوات النووية وتعزيزها، إلى جانب توحيد المعايير في القواعد العسكرية وتحديثها.

وتأتي الخطوات الجديدة في إطار مساعي بيونغ يانغ لتطوير قدراتها العسكرية والنووية، وسط تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.