وأعلنت حكومة الأندلس العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، فيما يواصل نحو 150 رجل إطفاء جهود احتواء الحريق، بالتزامن مع استعداد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للانضمام إلى عمليات المكافحة.

وأسفر الحريق أيضا عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة تعرضت لحروق وشخص أصيب جراء استنشاق الدخان، بينما نقلت السلطات نحو 50 شخصا إلى مركز إيواء مؤقت وأغلقت عددا من الطرق.

وأفاد شهود بأن سقوط خط كهرباء ربما أدى إلى اشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى الغابات المحيطة، من دون تأكيد رسمي حتى الآن لسبب الحريق.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "حزنه العميق" إزاء الحصيلة، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا، فيما وصف رئيس حكومة الأندلس خوانما مورينو الحادث بأنه "مأساة".

ويأتي الحريق في وقت تواجه فيه إسبانيا موجة حر ودرجات حرارة مرتفعة عززت مخاطر اندلاع حرائق الغابات، خصوصا في مناطق جنوب البلاد.