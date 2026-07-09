ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران"، وإن المحادثات الفنية مستمرة.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال ملتزمة بالعثور على حل، وأن المحادثات التقنية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي.

لكن المسؤول شدد على أن موقف ترامب من الهجمات الإيرانية الأخيرة واضح، قائلا إن الرئيس الأميركي عبر عن موقفه "دون أي غموض"، وإن الهجمات على السفن التجارية تمثل "أعمالا إرهابية".

وأضاف أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تعتمد على الأداء والالتزام، معتبرا أن أفعال إيران تمثل "فشلا في الأداء على مستوى غير مقبول".

ويأتي الموقف الأميركي بعد تصعيد عسكري واسع، شنت خلاله الولايات المتحدة موجات من الضربات داخل إيران ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، بينما ردت طهران بهجمات على مواقع وقواعد أميركية في المنطقة.

وكان ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، قبل أن يكشف لاحقا عن تواصل إيراني مع واشنطن سعيا إلى إبرام صفقة، في مؤشر إلى استمرار قنوات الاتصال رغم المواجهة العسكرية.

ويعكس استمرار المحادثات الفنية مسارا موازيا للتصعيد الميداني، في وقت تتمسك فيه واشنطن بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما تسعى إلى إبقاء باب التوصل إلى اتفاق نووي مفتوحا.