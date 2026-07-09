وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، مطالبة السكان بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي وقت لاحق، أفاد شاهد من وكالة "رويترز" بأن السلطات القطرية أرسلت رسالة إلى الهواتف المحمولة تعلن انتهاء التهديد، في إشارة إلى تراجع مستوى الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.