أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الخميس، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، مطالبة السكان بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وفي وقت لاحق، أفاد شاهد من وكالة "رويترز" بأن السلطات القطرية أرسلت رسالة إلى الهواتف المحمولة تعلن انتهاء التهديد، في إشارة إلى تراجع مستوى الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.