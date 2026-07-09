وقالت فرق الإطفاء إن الحريق شب في مستودع تابع لإحدى شركات توصيل الطرود، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وتسبب الحريق في سماع دوي انفجارات متتالية، بينما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود شوهدت من مسافات بعيدة، كما أتت النيران على عدد من المركبات.

وأفادت التقارير الأولية بعدم تسجيل إصابات، في حين فرضت السلطات طوقا أمنيا حول موقع الحريق وأغلقت عددا من الشوارع المحيطة.

ويضمالمركز اللوجستي كميات كبيرة من الطرود، بينها أجهزة إلكترونية، تعرضت للتدمير جراء الحريق، فيما دفعت فرق الإطفاء بعشرات الآليات لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.