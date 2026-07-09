وأعلن حاكم مدينة إيرانشهر مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على منشآت المطار، مشيرا إلى تضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية جراء الضربات الأخيرة.

وفي تطور مواز، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران، في مؤشر إلى اتساع قائمة الأهداف لتشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للنقل.

كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تضرر برج مراقبة التحكم بحركة الملاحة البحرية في تشابهار نتيجة الغارات الأميركية الأخيرة.

وتزامن ذلك مع تأكيد وكالة "مهر" الإيرانية سماع دوي انفجارات جديدة في محافظة بوشهر جنوبي إيران ومدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد، وسط تقارير عن دوي 3 انفجارات قوية في مدينة جغادك.

وبالتوازي، أعلن مسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان استنفار جميع المؤسسات الخدمية والإغاثية في المحافظة عقب الغارات الأميركية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملة إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة كانت "حاسمة"، مضيفا أن إيران تسعى بشدة إلى إبرام صفقة تسوية مع واشنطن.

وأضاف ترامب: "وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما بـ20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا".