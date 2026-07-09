وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أن الإيرانيين "اتصلوا قبل قليل"، مضيفا: "إنهم يريدون إبرام صفقة".

وقال إن الضربات الأميركية التي نفذت الأربعاء جاءت ردا بنسبة "20 إلى 1" على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية، مضيفا: "لقد ضربناهم بقوة كبيرة. وعندما هاجموا، رددنا عليهم بقوة أكبر".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب أن الضربات على إيران جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت السفن، محذرا من أن الوضع "سيزداد سوءا" إذا أقدمت طهران على المزيد.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان واشنطن توسيع ضرباتها ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع عسكرية وموانئ وقدرات مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة، محملة طهران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في المضيق.

وتزامنت الضربات مع تقارير إيرانية عن انفجارات في بندر عباس وسيريك وجاسك وجزيرة أبو موسى وبوشهر وكنارك وجابهار، وسط تهديدات إيرانية بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة.

وكان ترامب قد تحدث في أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، عن خيبة أمله من عدم دعم عدد من الحلفاء الأوروبيين لواشنطن في التصعيد مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع طهران بمفردها.