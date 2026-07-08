وأظهرت الصور مهاجرين يرتدون سترات نجاة وهم يترجلون من قارب تابع لقيادة أمن الحدود، فيما بدا أن بين الواصلين أطفالا.

وتعد هذه أول عمليات عبور مسجلة خلال يوليو، بعد أن سجلت وزارة الداخلية البريطانية وصول 63 مهاجرا في آخر حصيلة يوم 30 يونيو.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الواصلين عبر المانش هذا العام 11884 مهاجرا، بانخفاض 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ويرجح أن يعود التراجع إلى عوامل عدة، بينها الطقس، وتوفر قطع غيار القوارب الصغيرة، والسياسات الحكومية، وتغير أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.