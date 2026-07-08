وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن أمس (الثلاثاء). وإذا تكرر الأمر، فسيكون الرد أشد بكثير!".

ويأتي تحذير ترامب بعد إعلان واشنطن توسيع ضرباتها ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع عسكرية وموانئ وقدرات مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة، محملة طهران مسؤولية الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في المضيق.

وتزامنت الضربات مع تقارير إيرانية عن انفجارات في بندر عباس وسيريك وجاسك وجزيرة أبو موسى وبوشهر وكنارك وجابهار، وسط تهديدات إيرانية بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة.

وكان ترامب قد تحدث في أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، عن خيبة أمله من عدم دعم عدد من الحلفاء الأوروبيين لواشنطن في التصعيد مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع طهران بمفردها.