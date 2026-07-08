وقالت "سنتكوم" إن القوات الأميركية بدأت ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، محملة طهران مسؤولية ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر" على السفن التجارية.

وتزامن الإعلان الأميركي مع تقارير إيرانية عن انفجارات في مناطق عدة، بينها بندر عباس وسيريك وجاسك وجزيرة أبو موسى وبوشهر وكنارك وجابهار.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع 8 انفجارات في بندر عباس، وسقوط مقذوفين على ميناء سيريك، وانفجار مقذوفين في ميناء جاسك.

كما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" قرب بندر عباس، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانقطاع الكهرباء في أجزاء من مدينة جابهار بعد سماع دوي انفجارات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن شظايا مقذوفات أصابت مستشفى الإمام علي في جابهار، بينما نقل موقع "نور نيوز" عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يلحق أضرارا بمحطة الطاقة النووية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الأميركية المتواصلة ضد إيران يتوقع أن تكون أكبر من تلك التي نفذت الثلاثاء.

وفي مؤشر على اتساع التصعيد، نقلت "نور نيوز" عن مصدر عسكري إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة.

كما نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل قبل الهجوم على إيران.