وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال ترامب إن "الجمهورية الإسلامية لليابان" أطلقت 111 صاروخا على حاملة طائرات أميركية خلال الحرب مع إيران، قبل أن يواصل حديثه عن اعتراض تلك الصواريخ بواسطة منظومات "باتريوت"، في ما بدا أنه خلط بين اليابان وإيران.

وفي زلة أخرى، أخطأ ترامب في تسمية الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، إذ أشار إليه باسم "JCPOC" بدلا من الاسم الصحيح "JCPOA" (خطة العمل الشاملة المشتركة)، واصفا الاتفاق بأنه "صفقة سيئة".

كما أثار ترامب الانتباه عندما دعا الصحفيين إلى توجيه أسئلتهم إلى "الرئيس بوتين"، بينما كان يقف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أن يتراجع قائلا إنه كان يقصد نقل الأسئلة إلى الرئيس الروسي.

وخلال مؤتمر صحفي آخر، بدا أن ترامب خلط بين تطبيق "تيك توك" وحلوى "تيك تاك"، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يقود "شركة عظيمة" قبل أن يصحح عبارته قائلا "دولة عظيمة".

وتأتي هذه الزلات في وقت اعتاد فيه ترامب توجيه انتقادات للرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب هفواته اللفظية، إذ قال خلال القمة إن بايدن "لم يكن قادرا على الكلام أو المشي"، في إشارة إلى حالته خلال فترة رئاسته.

وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان زلة مشابهة وقع فيها بايدن خلال قمة للناتو قبل عامين، عندما أخطأ ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الرئيس بوتين" قبل أن يصحح كلامه.