وفي ختام القمة، قال ميرتس، الأربعاء: "لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا نحو الناتو الجديد".

وأضاف: "لقد أصبح الناتو اليوم ذا صبغة أوروبية أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال راسخا في شراكته العابرة للأطلسي. ولا يزال قويا على نحو لا يضاهى، والأهم من ذلك أنه لا يزال موحدا".

وأشاد ميرتس بشكل لافت بأداء ترامب خلال المباحثات، موضحا أن الرئيس الأميركي قال في كلمته الختامية: "هناك شعور بالمحبة يسود الأجواء".

وأضاف المستشار أن هذه العبارة فاجأته شخصيا بعض الشيء، لكنها أسعدته للغاية أيضا، وتابع: " أعتقد أن هذه جملة ختامية مناسبة لإنهاء قمة للناتو سادتها أجواء صعبة للغاية من الناحية الإعلامية".

وأشار رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إلى أن ما ساد القمة لم يكن مجرد "شعور بالمودة الحقيقية والمسؤولية المشتركة"، بل أيضا شعور جديد بالمسؤولية الأوروبية، ولفت إلى أن ترامب بقي في قاعة الاجتماعات طوال الجلسات، وأنه أنصت باهتمام إلى ممثلي الدول الأعضاء الصغيرة، وتابع مداخلاتهم " بقدر كبير من التعاطف".

وأوضح أن ترامب لا يزال يثير بعض القضايا الانتقادية، لكن ميرتس رأى أنه أقر مرارا، وبوضوح، بأن الأوروبيين يبذلون جهودا أكبر لتعزيز قدراتهم الدفاعية.

وأضاف ميرتس أن الرؤساء الأميركيين السابقين كانوا قد أثاروا أيضا مسألة عدم تكافؤ توزيع الأعباء داخل حلف الناتو، لكن دون تحقيق نتائج.

وقال: "هذا الرئيس يعالج الأمر بطريقة مختلفة، لكن النتيجة تصب في صالحه. فجميعنا أصبح يبذل المزيد".

واختتم ميرتس تصريحاته بالقول: "لقد انتهى الآن عهد توكل الأوروبيين على الآخرين".