وأضافت أن ‌القتلى ⁠ينتمون إلى القوات الجوية ⁠والبحرية ‌وأنهم لقوا حتفهم ⁠جراء غارات استهدفت ⁠مدينتي بندر عباس ⁠وبوشهر.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول عسكري أميركي، الأربعاء، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران وقالت إنها استهدفت قواعد لواشنطن في البحرين والكويت، لم تسفر عن سقوط قتلى أميركيين أو تلحق أضرارا جسيمة في المنشآت.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس "كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تم اعتراضها أو أخفقت في إلحاق أضرار جسيمة".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تقوم بدوريات في المياه الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط اليوم، فيما تواصل سنتكوم عملياتها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضحت القيادة الأميركية أن سفن حربية وطائرات أميركية عبرت بحر العرب في تشكيلات متقاربة الشهر الماضي، في استعراض للقوة العسكرية الأميركية وقدراتها النارية الكبيرة.