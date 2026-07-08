وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): "إنه تصعيد، لكنه أيضًا تصعيد يمكن أن يساعد في التوصل إلى نهاية لهذه الحرب".

وذكر ترامب إنه سيبحث مع زيلينسكي خططا لمنح أوكرانيا القدرة على تصنيع منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" محليا.

وأوضح: "أعتقد أن أحد الأمور التي سنتحدث عنها هو أن لدينا نفوذا كبيرا على الشركات التي تصنع منظومة باتريوت، وكل هذه المعدات المتطورة، بما في ذلك صواريخ توماهوك".

وأضاف: "سنمنحكم ترخيصا لتصنيعها، وهذا أمر رائع. وبهذه الطريقة، لن تتمكنوا من القول إننا لا نزودكم بها".

وفي وقت لاحق، وعندما سأله أحد الصحفيين عن أن أوكرانيا تحتاج إلى منظومات الدفاع الجوي في أسرع وقت، وأن تصنيعها محليا قد يستغرق وقتا، أجاب ترامب: "أعتقد أنهم يستطيعون تصنيعها بسرعة كبيرة".

وفي ذات السياق، قال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وقال ترامب أيضا إن بوتين وزيلينسكي لديهما طباع صعبة، مؤكدا أن الجانبين يرغبان في التوصل إلى تسوية.