وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، أن هيغسيث كان من المقرر أن يلتقي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لإسرائيل، وأن المحادثات كانت ستتطرق كذلك إلى مسألة حرب إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مذكرة التفاهم التي وقعت لإنهاء الصراع، الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران، "انتهت"، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران.

ولم تقدم السفارة الأميركية في إسرائيل أي تعليق بعد بشأن الاجتماعات التي كان من المقرر أن يعقدها هيغسيث.

ودأبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، واتهمت إسرائيل مرارا بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي توسطت فيه باكستان.

وفي مقابلة مع شبكة 'سي.إن.إن"، أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إنه عارض بيع طائرات "إف-35" لتركيا، وإنه أوضح معارضته هذه لترامب.

وقال نتنياهو لشبكة "سي.إن.إن": "سيؤدي ذلك إلى اختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط لأن تركيا لديها طموحات عدائية".

وأعلن ترامب، الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، أمس الثلاثاء، أنه سيرفع عقوبات أميركية فرضت على أنقرة بسبب شرائها صواريخ دفاع جوي روسية في 2019، وأبدى استعدادا لبيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، وهي خطوة من المرجح أن تواجه معارضة شديدة في الكونجرس وكذلك في إسرائيل.

وكانت العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تدهورت بشكل حاد بسبب حصول تركيا على نظام "إس-400" الروسي، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على شركة دفاع تركية كبرى واستبعاد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35".

وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لكن مبيعات الطائرات لا تزال محظورة بموجب القانون الأميركي.