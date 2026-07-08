وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 3 من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الهبوط الاضطراري، بينما ظل قائد المروحية، غابرييل إدواردز، في عداد المفقودين، ما دفع البحرية إلى إطلاق عملية بحث مكثفة شاركت فيها سفن وطائرات، وشملت منطقة تقدر مساحتها بنحو 14 ألف ميل مربع، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وبعد أكثر من 102 ساعة من عمليات البحث المتواصلة، أعلنت البحرية، الأحد، إنهاء المهمة دون العثور على إدواردز.

وكان إدواردز يتولى قيادة السرب الخامس لمروحيات القتال البحري، وهو أب لطفلين.

وقالت زوجته، ريبيكا إدواردز، في بيان نشرته البحرية: “نجد عزاءنا في أن غاب عاش حياة حافلة بالمعنى، كرسها لخدمة وطنه وسربه، وقبل كل شيء لعائلته التي أحبها بكل قلبه"، معربة عن امتنانها لكل من شارك في عمليات البحث والإنقاذ.

وفي أعقاب الحادث، أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، ترقية إدواردز بعد وفاته إلى رتبة نقيب.

وأكدت البحرية عدم وجود مؤشرات على تعرض المروحية لنيران معادية، لكنها لم تكشف عن طبيعة المهمة التي كان الطاقم ينفذها، مشيرة إلى أن التحقيق في أسباب الهبوط الاضطراري لا يزال مستمرا.

وخدم إدواردز في صفوف البحرية الأميركية لمدة عشرين عاما، وكان سربه يعمل على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، التي شاركت في دعم العمليات العسكرية الأميركية خلال الحرب مع إيران.