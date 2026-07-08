وقالت فريدريكسن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء: "استمعت إلى الرئيس الأميركي أمس (الثلاثاء)، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية للأسف، وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".

وكرر ترامب الثلاثاء في أنقرة تشديده على أن غرينلاند ينبغي أن تكون "تحت سيطرة الولايات المتحدة"، لكنه كرر هذا الموقف من دون إطلاق التهديدات التي صدرت عنه في بداية العام.

وكان ترامب تحدث في مطلع العام عن إمكانية السيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، مشددا على أهميته للأمن القومي الأميركي.

وتراجع الرئيس الأميركي عن المطالبة بغرينلاند، بعد أسابيع من التصعيد ومن التهديد حتى بالسيطرة بالقوة على الجزيرة الدنماركية.

وأتاحت محادثات جرت بين ترامب والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته في يناير في دافوس، التوصل إلى "اتفاقية إطارية" بشأن غرينلاند، على ما أعلن الرئيس الأميركي بدون كشف تفاصيل عنها.

وقالت فريدريكسن: "نأمل أن يحترم الجميع، بمن فيهم جميع الحلفاء، حق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم. نحن دولة ذات سيادة ونطالب باحترام سلامة أراضينا وسيادتنا".