وجاء الإعلان عن الصفقات في وقت خيمت فيه الخلافات بشأن الحرب الأميركية على إيران على أجواء القمة، وسط انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدد من أبرز الحلفاء الأوروبيين بسبب ما اعتبره تقاعسا عن دعم واشنطن.

وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه شعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من حلف الناتو، مشيرا بشكل خاص إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومتهما هذه الدول بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في حربها مع إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه كان من الممكن أن يقاطع القمة لولا علاقته الجيدة بأردوغان، كما لم يستبعد سحب مزيد من القوات الأميركية من أوروبا، في تصريحات عكست حجم التوتر داخل الحلف.

وفي محاولة لإظهار التزام الحلفاء بتعزيز قدراتهم العسكرية، أعلن الأمين العام للناتو مارك روته سلسلة من المبادرات والاتفاقات الدفاعية، داعيا إلى "ثورة" في قطاع الدفاع على مستوى الحلف لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وقال روته إن الحلف "لا يمتلك رفاهية الوقت"، محذرا من الإنفاق العسكري المتزايد لروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، ومشددا على الحاجة إلى تسريع بناء القدرات الدفاعية.

وشملت الصفقات شراء دول أوروبية طائرات مسيرة للمراقبة والاستطلاع من شركة "نورثروب غرومان" الأميركية، إلى جانب شراء الحلف طائرات من شركة "ساب" السويدية، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول في الناتو.

وتأتي القمة في ظل ضغوط أميركية متزايدة على الحلفاء الأوروبيين لرفع الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع توترات داخلية بشأن الحرب على إيران ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا.

كما ينتظر أن يجدد قادة الناتو دعمهم لأوكرانيا، في وقت تطالب فيه كييف بشكل عاجل بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة.