وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع لصواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.

وتكشف طبيعة الأهداف عن نطاق عملياتي واسع امتد من قدرات الرصد والمراقبة الساحلية إلى منظومات الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات، في منطقة تعد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت أن القوات الأميركية شنت ضربات "قوية" ضد إيران، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" إن الضربات جاءت ردا على الهجمات الإيرانية، متوعدة طهران بـ"دفع ثمن باهظ" لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها، ووصفت التحركات الإيرانية بأنها "غير مبررة وخطيرة" وتشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار.

وتزامنت الضربات مع سماع سلسلة انفجارات في مناطق إيرانية محيطة بالمضيق، شملت جزيرة قشم ومدينة سيريك وبندر عباس، بحسب الإعلام الإيراني الرسمي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ستة انفجارات سمعت في جزيرة قشم وسبعة في مدينة سيريك، فيما أفادت تقارير إعلامية بسقوط مقذوفات على أرصفة تجارية وأرصفة صيد في ميناء سيريك.

وتعد هذه أول ضربات أميركية ضد إيران منذ سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها واشنطن أواخر الشهر الماضي، في وقت دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، وسط استمرار أعمال عنف متقطعة في منطقة الخليج.