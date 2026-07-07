وردا على سؤال حول الإجراءات ‌المفروضة ‌بموجب قانون لمواجهة خصوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات عليهم، قال ترامب لصحفيين "سنرفع العقوبات" عن تركيا.

وفرضت واشنطن في 2020 ‌عقوبات بموجب هذا ‌القانون ⁠على تركيا بسبب حصولها على منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400.

واستبعدت أيضا أنقرة من برنامج ⁠مقاتلات إف-35، ‌وهي خطوة وصفتها تركيا بأنها ⁠غير عادلة وغير قانونية.

وتوقع مصدران مطلعان ⁠أن يعلن ترامب دعمه لبيع محتمل لهذا الطراز من ⁠المقاتلات خلال زيارته لأنقرة، على الرغم من أن العقبات من ناحية القانون والكونغرس الأميركي لم تُحل بالكامل بعد.

وقال ترامب: "سيتم اتخاذ قرار" بهذا الشأن مضيفا أنه سيبحث أيضا مع أردوغان قضايا ‌تجارية.