وتحتوي جوازات السفر الأميركية محدودة الإصدار، والتي صدرت بمناسبة إحياء الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، على صورة لترامب بملامح جادة على الغلاف الداخلي.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، سيصدر نحو 40 ألف من هذه الجوازات، التي وصفها البيت الأبيض بأنها "جوازات وطنية"، دون أي تكلفة إضافية، وذلك حتى نفاد الكمية.

ويحمل الجواز صورة أحادية اللون لترامب وهو يميل إلى الأمام، وخلفه إعلان الاستقلال الأميركي، مع توقيعه أسفل الصورة.

أما الغلاف الخلفي للكتيب فيخلد الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، ويتضمن صورة للآباء المؤسسين مجتمعين حول إعلان الاستقلال.

وتتوفر جوازات ترامب فقط في وكالة جوازات السفر بواشنطن، أما بقية الوكالات داخل الولايات المتحدة وخارجها فستواصل إصدار جوازات السفر الأميركية العادية، بحسب وزارة الخارجية.

واعتبر صحيفة ن"يويورك تايمز" أن هذه الجوازات أحدث مثال على قيام ترامب بإدراج اسمه أو صورته، أو محاولته القيام بذلك، في مؤسسات ومعالم مختلفة خلال ولايته الثانية، بعد مركز كينيدي، والمعهد الأميركي للسلام، وسفن تابعة للبحرية، ومقترح إصدار ورقة نقدية بقيمة 250 دولارا، وغيرها.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس أميركي يتولى منصبه حاليا على جواز سفر أميركي.

وقال شخصان جاءا للتقدم بطلب الحصول على جواز سفر أو تجديده إن موظفي المكتب أبلغوهما بأن الطريقة الوحيدة للحصول على نسخة لا تحمل صورة ترامب هي طلب جواز سفر يحتوي على صفحات إضافية.

إلا أن قلة قليلة من المتقدمين كانت تعلم أن هذا الخيار متاح.

واكتفت وزارة الخارجية بالقول في بيان إن "المتقدمين للحصول على جواز سفر بالطول القياسي" سيحصلون على النسخة التي تحمل صورة ترامب.