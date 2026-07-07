وكان قد تم إدانة لوبان (57 عاما) العام الماضي بإساءة استخدام أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وصدر حكم بحقها مع تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية بالإضافة إلى حظرها من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 أعوام.

وتتركز القضية على مزاعم تفيد بأن أعضاء حزب لوبان استخدموا بصورة غير ملائمة أموال البرلمان الأوروبي ما بين 2004 و2016 لدفع أجور المساعدين البرلمانيين الذين كانوا يعملون، على الأقل جزئيا، لصالح الجبهة الوطنية حين ذاك، التي يطلق عليها الآن حزب التجمع الوطني.

ومن المتوقع أن يترشح زعيم الحزب جوردان بارديلا في سباق الرئاسة الفرنسية محلها بعد صدور الحكم.