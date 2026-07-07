وقال مصدر إن السفينة "الرقيات" كانت محملة بالغاز الطبيعي المسال، وأرسلت إشارات استغاثة طلبا للمساعدة بعد استهداف جانبها الأيسر.

وأضافت مصادر أخرى أن أفراد طاقم السفينة بخير ويجري إجلاؤهم، لكن غرفة المحركات اشتعلت فيها النيران وامتلأت بالدخان، ولم يتمكن الطاقم من تقييم حجم الأضرار الأخرى.

وقال قبطان سفينة "الرقيات" في نداء استغاثة مسجل نقلته وكالة رويترز: "النجدة.. هنا السفينة الرقيات، سفينة الغاز الطبيعي المسال الرقيات. نتعرض للاستهداف بطائرات مسيرة على الجانب الأيسر، أعلى غرفة المحركات".

وأضاف: "الحالة: حريق في غرفة المحركات وامتلأت بالدخان. لا يمكننا تقييم الأضرار الإضافية".

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها سفينة غاز طبيعي مسال قطرية منذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير، علما بأن قطر تضطلع بالوساطة في المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتسببت الهجمات الصاروخية الإيرانية في أضرار جسيمة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية خلال الصراع.

كما تعرضت ناقلة ترفع العلم السعودي، يعتقد أنها الناقلة العملاقة "وديان"، لأضرار قبالة سواحل سلطنة عمان، وفقا لمصادر أمنية بحرية، فيما لم يعرف السبب على الفور.

وتملك وتدير شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) السفينة "الرقيات"، التي تشغل أحد أكبر أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن آخر إشارة موقع أرسلتها السفينة كانت في 18 يونيو، ما يشير إلى أنها كانت تبحر وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها متوقفة.

وتمتلك شركة "البحري" السعودية للشحن السفينة "وديان" وتشغلها.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله: "الآن إذا استخدمنا المياه الإيرانية الآمنة 100 بالمئة، فهذا يعني أننا نتعامل مع الإيرانيين ونعترف بأن مضيق هرمز تحت سيطرتهم. أما إذا مررنا عبر (الممر) الأميركي-العُماني، فإنك تتعرض للاستهداف".

وأضاف: "الولايات المتحدة تمنحك الإذن بالمرور، لكن إذا حدث شيء في الطريق، فإنهم يقولون لك حينها: القرار قرارك، إما أن تواصل التحرك أو تعود أدراجك".

وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء الإثنين. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

وقال أحد المصادر إن موقع الناقلة "الرقيات" وقت استهدافها يتطابق مع الموقع الوارد في تحذير صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مما يشير إلى أنها كانت الناقلة المستهدفة في تلك الواقعة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر الثلاثاء، إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبًا على بعد نحو 15 كيلومترًا شرقي ليمه في سلطنة عمان.