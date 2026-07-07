وكتب عراقجي في منشور على "إكس": "لن ⁠تبدأ ‌المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ⁠إذا استمرت التهديدات. احترموا ⁠توقيعكم".

وكان منشور ​عراقجي يشير ⁠إلى ​اتفاق مؤقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر ​الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة ​أو ‌استخدامها ضد بعضهما البعض.

وانتهت المحادثات غير المباشرة بين ‌الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم ‌نحو وقف ‌دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما الرامي لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.

ماذا قال ترامب؟

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إن ​واشنطن إما أن تتوصل ⁠إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع ​المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأوضح ترامب: "إما أن نتوصل ‌إلى ⁠اتفاق أو أن ننهي المهمة. حسنا. ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة. أفضل التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أريد أن يؤثر ⁠ذلك على ‌91 مليون شخص".

وأضاف: "بوسعنا هدم جسورهم في ساعة ⁠واحدة، كما يمكننا قطع إمدادات الطاقة عنهم... ليس لديهم ⁠أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال".

وتحدث ترامب عقب ​مراسم تشييع خامنئي التي ⁠أقيمت مطلع ​الأسبوع والتي أبدى الإيرانيون خلالها التحدي والترابط والعزم على تحديد مسار الأحداث المقبلة، دون أن تضعفهم ​الحرب التي بدأت بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير".