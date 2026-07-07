ويأتي هذا التقرير بينما يتوجه ​ترامب إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، حيث من المتوقع ‌أن يلتقي مع أردوغان. ومن المقرر أن تبدأ القمة مساء الثلاثاء.

وأشارت نيويورك ‌تايمز إلى أن ‌المسؤولين اختلفوا بشأن تفاصيل الآلية التي سيسعى ترامب من خلالها لتجاوز القيود القانونية وقيود الكونغرس، لكنهم أشاروا إلى احتمال تبادل رسائل بين الزعيمين بشأن هذا الموضوع.

وأدى شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 في عام 2019 إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وأضعف ⁠الدعم داخل ‌الكونغرس لأنقرة.

وردا على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات وأخرجت تركيا ⁠من برنامج مقاتلات إف-35.

كما أقر الكونغرس قانونا يحظر أي ⁠مبيعات لمقاتلات إف-35 إلى تركيا ما دامت أنقرة تحتفظ بمنظومات إس-400، ​معتبرا أن المنظومة الروسية تشكل ⁠خطرا أمنيا ​على الطائرات المقاتلة الأميركية الصنع.

وظلت هذه القضية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، رغم تحسن ​العلاقات بين تركيا وواشنطن في عهد ترامب.

ويُعد هذا التطور مؤشرا على تحسن العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أخطرت إدارة ترامب الكونغرس رسميا الشهر الماضي بنيتها ​بيع عشرات ‌محركات الطائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار، وذلك وفقا ​لنسخة من الإخطار الرسمي اطلعت عليها رويترز.