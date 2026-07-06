وناشد نتنياهو وفق التقرير، الرئيس ترامب عدم بيع تركيا منصات وأسلحة متقدمة لقواتها الجوية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن القناة 12 التليفزيونية.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وأردوغان رغبة تركيا في الانضمام مرة أخرى إلى برنامج طائرات إف-35 في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) هذا الأسبوع في أنقرة.

ووفقا لمسؤول أميركي كبير، قد يطلب ترامب من أردوغان تخفيف حدة لهجته ضد إسرائيل.

وأثار اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن غضب تركيا. ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهام مجددا إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية في إشارة إلى وفيات الفلسطينيين في غزة.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بشدة منذ نشوب حرب غزة. وقارن أردوغان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأدولف هتلر.