وانتهت المحادثات غير المباشرة بين ‌الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم ‌نحو وقف ‌دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما الرامي لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.

وقال ترامب لصحفيين ‌في المكتب البيضاوي: "إما أن نتوصل ‌إلى ⁠اتفاق أو أن ننهي المهمة. حسنا. ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة. أفضل التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أريد أن يؤثر ⁠ذلك على ‌91 مليون شخص".

وأضاف: "بوسعنا هدم جسورهم في ساعة ⁠واحدة، كما يمكننا قطع إمدادات الطاقة عنهم... ليس لديهم ⁠أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال".

وتحدث ترامب عقب ​مراسم تشييع خامنئي التي ⁠أقيمت مطلع ​الأسبوع والتي أبدى الإيرانيون خلالها التحدي والترابط والعزم على تحديد مسار الأحداث المقبلة، دون أن تضعفهم ​الحرب التي بدأت بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير".