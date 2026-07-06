وجاءت أحدث انتقادات ترامب لرئيسة الوزراء الإيطالية، التي كان قد ربطته بها علاقة ودية قبل تدهورها بشكل مفاجئ، عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث نشر صورة تجمعهما تظهر فيها ميلوني مبتسمة وتنظر إليه بإعجاب، مرفقة بعبارة: "هناك حاجة إلى أمر تقييدي".

ويشير هذا المنشور الساخر إلى ادعاء ترامب بأن ميلوني "توسلت إليه" لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الشهر الماضي في فرنسا، بهدف تعزيز شعبيتها التي قال إنها تتراجع.

ونفت ميلوني مزاعم ترامب بشأن "التوسل" في مقطع فيديو ردت فيه عليه، متهمة الرئيس الأميركي بمجاملة أعداء الغرب.

وفي جولة لاحقة من السجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبادل الطرفان الانتقادات بشأن شعبيتهما لدى الناخبين في بلديهما.

ولم ترد ميلوني على منشور ترامب الأخير.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن إيطاليا عازمة على "الحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة. فالأشخاص يأتون ويرحلون، أما العلاقات فتبقى".

ويبرز الهجوم الجديد من ترامب استمرار استيائه من ميلوني ومن حلفاء آخرين في الناتو بسبب ترددهم في السماح باستخدام القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا لدعم الحملة الأميركية-الإسرائيلية لقصف إيران.

كما يثير ذلك مخاوف بشأن قمة الناتو التي تعقد هذا الأسبوع في أنقرة، وسط قلق من احتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من أوروبا.

وقبيل القمة، سعى الأمين العام للناتو مارك روته إلى إقناع ترامب بالبقاء ملتزما بالحلف، مؤكدا أن برامج إعادة تسليح أوروبا تسهم في توفير الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة منفصلة مع قناة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، حاول روته أيضًا دحض مزاعم ترامب بأن إيطاليا لم تدعم الضربات على إيران، مشيرا إلى أن الطائرات نفذت أكثر من 500 طلعة جوية انطلاقا من قواعد أميركية في إيطاليا دعما للعملية.

وأثارت تصريحات روته جدلا سياسيا واسعا داخل إيطاليا، حيث شعبية ترامب والقصف الأميركي لإيران في مستويات متدنية.

واعترضت روما على روايته لطبيعة تلك الرحلات، مؤكدة أنها اقتصرت على تقديم دعم لوجستي روتيني وفقا للاتفاقيات الثنائية المنظمة لاستخدام القواعد العسكرية.

وخلال مشاركته في منتدى عام يوم الأحد، وقبل أحدث هجوم من ترامب على ميلوني، قلل كروسيتو من أهمية السجال الأخير بين الزعيمين.

وقال: "ترامب لديه طريقته الخاصة في ممارسة السياسة والضغط على حلفائه. إنها وسيلة لدفعهم إلى التفاعل"، وفق صحيفة "فاينانشل تايمز".

ومنذ اندلاع الخلاف بين ترامب وميلوني الشهر الماضي، سعى رجل الأعمال الملياردير تيلمان فيرتيتا، وهو صديق لترامب وسفير الولايات المتحدة لدى إيطاليا، إلى جانب الحكومة الإيطالية، إلى تهدئة الأجواء.

وأكد فيرتيتا أن العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة لا تزال "ممتازة"، واصفا الخلاف بأنه مجرد "اختلاف في وجهات النظر بين أصدقاء".