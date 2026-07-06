وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة إكس: "أثناء عملياتها في بحر النرويج ضمن عملية فايركريست، اقتربت طائرة دورية بحرية روسية من طراز "بير-إف" من مجموعة حاملات الطائرات البريطانية الضاربة بشكل متكرر".

وأضافت الوزارة: "حلّقت الطائرة على مقربة غير مبررة من حاملة الطائرات البريطانية "برينس أوف ويلز"، وألقت عدة عوامات سونار بالقرب منها، ولم تستجب لنداءات الترددات الأمنية الدولية".

واعتبرت أن تصرف الطائرة الروسية "غير آمن وغير مهني".

وأشارت إلى أن "طائرتين بريطانيتين من طراز إف-35 تابعتين لحاملة الطائرات "برينس أوف ويلز" اعترضتا الطائرة ورافقتاها حتى غادرت المنطقة".

وتابعت الوزارة: "تواصل مجموعة حاملات الطائرات الضاربة عملياتها مع حلفاء الناتو في أقصى الشمال، لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي".