وأضافت الوزارة أنها ⁠استهدفت منشآت عسكرية ⁠ومنشآت طاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة ‌مناطق أوكرانية.

وأدى القصف الروسي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف، حيث أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي عشرات الانفجارات، وذلك عشية قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة.

ففي العاصمة الأوكرانية، قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون، وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام.

كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه في منطقة بوتشا الواقعة على مشارف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك الذي اتهم موسكو بـ "استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا مرة أخرى".

من جانبها، أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بتضرر أو تدمير ما لا يقل عن 15 مبنى سكنيا في كييف، بما في ذلك مبنى مكون من تسعة طوابق في منطقة بوديلسكي، حيث تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن أشخاص بين الأنقاض، ومستودع في منطقة أوبولونسكي.

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت هجمات روسية عن مقتل 30 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين في كييف ليل الأربعاء-الخميس، في ما اعتُبر أعنف قصف روسي للعاصمة منذ اندلاع الحرب.