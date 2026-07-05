قال مسؤول أميركي كبير الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيسين السوري أحمد الشرع الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع.
وذكر البيت الأبيض أن من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة يوم الثلاثاء وأن يكون أول لقاء له مع مضيفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري ويعقد مؤتمرا صحفيا.
وأطلع المسؤول الأميركي صحفيين على تفاصيل زيارة ترامب لتركيا. وأوضح أن ترامب سيلتقي بزيلينسكي يوم الأربعاء لبحث "سبل إنهاء الحرب".
وأضاف المسؤول "من الواضح أن ساحة المعركة قد تجمدت خلال الشهرين الماضيين وأن الطرفين لا يحرزان تقدما كبيرا.. يشعر الرئيس بحاجة ملحة حقيقية إلى محاولة وضع حد لهذا الوضع".
وذكر المسؤول أن ترامب سيحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضا خلال القمة على زيادة إنفاقهم الدفاعي.
وبضغط من ترامب، اتفق قادة الناتو في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق المتعلّق بالدفاع إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035.
وستعقد قمة الحلف المقبلة التي ستجمع الدول الـ32 الأعضاء، في العاصمة التركية في 7 و8 من يوليو.