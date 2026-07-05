وذكر البيت الأبيض أن من ‌المقرر أن ‌يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة يوم الثلاثاء وأن يكون أول لقاء له مع مضيفها الرئيس التركي ‌رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن ‌ترامب ⁠سيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري ويعقد مؤتمرا صحفيا.

وأطلع المسؤول الأميركي صحفيين على تفاصيل زيارة ⁠ترامب ‌لتركيا. وأوضح ⁠أن ترامب سيلتقي بزيلينسكي يوم الأربعاء ⁠لبحث "سبل إنهاء الحرب".

وأضاف المسؤول "من الواضح أن ساحة ​المعركة قد ⁠تجمدت خلال ​الشهرين الماضيين وأن الطرفين لا يحرزان تقدما كبيرا.. يشعر الرئيس بحاجة ملحة ​حقيقية إلى محاولة وضع حد لهذا الوضع".

وذكر المسؤول أن ترامب سيحث الدول الأعضاء في حلف شمال ​الأطلسي أيضا ‌خلال القمة على زيادة إنفاقهم الدفاعي.

وبضغط من ترامب، اتفق قادة الناتو في اجتماع العام الماضي على زيادة الإنفاق المتعلّق بالدفاع إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035.

وستعقد قمة الحلف المقبلة التي ستجمع الدول الـ32 الأعضاء، في العاصمة التركية في 7 و8 من يوليو.