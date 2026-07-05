وأضاف نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول".

وتابع: "ترامب قائد أميركا ويفعل ما يخدم مصالحها وأنا قائد إسرائيل وأفعل ما يخدم مصالها. لا أعتقد أن هناك صدعا في علاقتي بترامب".

والسبت، كشف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).